Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

14 марта, 04:15

«Байер» — «Карабах»: прогноз на матч Лиги Европы 14 марта 2024 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Карабах» 14 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хаби Алонсо.
Фото Global Look Press

14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» сыграет дома с «Карабахом». Встреча на «Бай-Арене» начнется в 23.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главный арбитр — Энтони Тэйлор из Англии. В первом матче «Байер» с трудом ушел от поражения — 2:2.

Лига Европы. 1/8 финала
14 мар, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
3:2
Карабах

В букмекерской компании Winline безоговорочным фаворитом считается «Байер». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, вероятность этого исхода — примерно 85%. Триумф «Карабаха» котируется за 15.0 (2%), ничья в основное время — за 8.00 (13%).

На то, что гости снова не уступят, котировка — 5.22. Впрочем, на групповом этапе леверкузенцы дома разгромили соперника со счетом 5:1.

ТБ 2.5 можно оформить за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.00. Обмен голами доступен за 2.00, условие «обе забьют — нет» — за 1.81.

Если гости получат больше желтых карточек, чем соперник, сыграет пари за 1.61. Если же злее будут фолить хозяева, пройдет ставка за 4.00.

Проход «Байера» в следующий раунд предложен за 1.07, «Карабаха» — за 8.60.

Антон Зиньковский (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» без Промеса сыграет с «Оренбургом». Вылет из Пути РПЛ Кубка России грозит Абаскалю увольнением

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Карабах»

«Байер» восхитителен в этом сезоне, что неоднократно доказывал и в Лиге Европы: у леверкузенцев шесть побед и всего одна ничья — в первом матче с «Карабахом». Неделю назад немецкий клуб ушел от поражения за пять минут до истечения добавленного времени, играя совсем не основным составом (2:2).

Дома команда Хави Алонсо, которая на групповой стадии забила в ворота азербайджанцев пять мячей (5:1), наверняка сыграет всеми лидерами. В таком случае гостям ловить абсолютно нечего — с точки зрения класса между командами пропасть.

Рекомендуемая ставка: победа «Байера» с форой (-2) за 1.76.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Карабах
0
Читайте также
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Михаил Кравец отправлен в отставку, СКА снова проиграл «Автомобилисту»
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Невероятный разгром «Авангарда» и победа «Трактора»
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» уступило «Трактору», «Авангард» — «Локомотиву»
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Лимит в три иностранцы плюс «особый статус»
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» — ПСВ: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости