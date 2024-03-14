14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» сыграет дома с «Карабахом». Встреча на «Бай-Арене» начнется в 23.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главный арбитр — Энтони Тэйлор из Англии. В первом матче «Байер» с трудом ушел от поражения — 2:2.

В букмекерской компании Winline безоговорочным фаворитом считается «Байер». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, вероятность этого исхода — примерно 85%. Триумф «Карабаха» котируется за 15.0 (2%), ничья в основное время — за 8.00 (13%).

На то, что гости снова не уступят, котировка — 5.22. Впрочем, на групповом этапе леверкузенцы дома разгромили соперника со счетом 5:1.

ТБ 2.5 можно оформить за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.00. Обмен голами доступен за 2.00, условие «обе забьют — нет» — за 1.81.

Если гости получат больше желтых карточек, чем соперник, сыграет пари за 1.61. Если же злее будут фолить хозяева, пройдет ставка за 4.00.

Проход «Байера» в следующий раунд предложен за 1.07, «Карабаха» — за 8.60.

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Карабах»

«Байер» восхитителен в этом сезоне, что неоднократно доказывал и в Лиге Европы: у леверкузенцев шесть побед и всего одна ничья — в первом матче с «Карабахом». Неделю назад немецкий клуб ушел от поражения за пять минут до истечения добавленного времени, играя совсем не основным составом (2:2).

Дома команда Хави Алонсо, которая на групповой стадии забила в ворота азербайджанцев пять мячей (5:1), наверняка сыграет всеми лидерами. В таком случае гостям ловить абсолютно нечего — с точки зрения класса между командами пропасть.

Рекомендуемая ставка: победа «Байера» с форой (-2) за 1.76.

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