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Лыжные гонки

6 июня, 15:14

Свищев намерен поторопить FIS в вопросе возвращения россиян на международную арену

Сергей Филин

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев не желает откладывать вопрос о полноценном допуске спортсменов из РФ к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

С 8 по 11 июня в Сербии состоится конгресс FIS. На нем будет присутствовать представители ФЛССР.

«В Белград у нас едут две делегации: одна для работы в конгрессе FIS, где будут важные изменения, в том числе для нас, для РФ. Будут выборы главы FIS, и будет выбираться новый состав совета FIS. Также по приглашению сербской федерации едут представители ФЛССР, они будут обсуждать вопросы сотрудничества», — приводит слова Свищева ТАСС.

4 июня глава ФЛССР озвучил состав делегации для участия в конгрессе FIS. Также он высказался о возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Мы хотим здесь поторопить наших коллег. Я считаю, ждать не надо, надо в переговорном процессе снимать те или иные проблемные наболевшие точки», — отметил Свищев.

Спортсмены из РФ были отстранены от международных соревнований в 2022 году. В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян к участию в турнирах под эгидой FIS и разрешил им выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

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Источник: ТАСС
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Дмитрий Свищев
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