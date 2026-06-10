Свищев считает, что в FIS разделяют позицию РФ по допуску россиян на международные соревнования

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящих выборах нового состава и главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

С 8 по 11 июня в Сербии проходит конгресс FIS. На нем будет присутствовать представители ФЛССР.

«Нам нужен тот президент, который будет отвечать интересам спортсменов, независимо от их страны. Тот совет, который будет принимать справедливые решения по отношению к спорту. Мы считаем, что отстранение наших спортсменов — незаконно. Нам нужно, чтобы новый состав совета был более прагматичен в принятии решений. Прагматизм заключается в том, чтобы все спортсмены, вне зависимости от национальности, были допущены до соревнований. Все говорят о том, что понимают и разделяют нашу позицию. Давайте посмотрим, жизнь покажет», — сказал Свищев «СЭ».

Спортсмены из РФ были отстранены от международных соревнований в 2022 году. В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян к участию в турнирах под эгидой FIS и разрешил им выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Давид Петросян

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