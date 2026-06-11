Свищев — о выборе Оспельта на пост президента FIS: «Надеюсь, диалог, который мы провели, поможет нам решить желаемые вопросы»

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на избрание Александра Оспельта президентом Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Выборы состоялись на 57-м Международном конгрессе федерации в Белграде. На этой должности он сменил шведа Юхана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года. Оспельт получил 65 голосов делегатов, Элиаш — 64 голоса.

«Конечно, прежде всего беспокоит возвращение наших спортсменов и развитие дружеских отношений в перспективе. Оспельт — очень известный человек для лыжного спорта. Мы с ним общались и вчера, и несколько дней назад. Надеюсь, диалог, который мы провели, поможет нам решить желаемые вопросы. Наша делегация в Белграде проводит большую работу.

Уверен, что она даст свои плоды. Тем не менее продолжаются выборы совета. Это очень важный исполнительный орган, который принимает основополагающие решения. Конечно, есть люди, которые не ждут нашего возвращения. Но основной состав, который будет избран, будет настроен на конструктивные и дружеские отношения», — сказал Свищев «СЭ».

Оспельт является членом Совета FIS с 2024 года.

Ранее на должность также претендовали Анна Фалькенберг из Дании, Декстер Пейн из США и британка Виктория Гослинг, но они сняли свои кандидатуры.

Давид Петросян

Подписывайся на канал «СЭ» в Max