Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?

История о том, где живет и сколько зарабатывает российская лыжница.

Первую медаль России на Олимпиаде-2022 в Пекине принесла уроженка Твери Наталья Непряева. В скиатлоне ей не удалось опередить лишь норвежку Терезу Йохауг. Расскажем, как и где живет призер Олимпийских игр Наталья Непряева.

Биография

Наталья Непряева — серебряный призер зимних Олимпийских игр-2022 и бронзовый призер зимних Олимпийских игр-2018 в эстафете. Девушка вышла из династии лыжников — родители Ирина и Михаил Непряевы входили в национальную сборную. Неудивительно, что все детство у Натальи прошло на лыжной базе, и если сначала она воспринимала все как развлечение, то со временем стала показывать первые результаты. И девочка начала серьезнее относиться к тренировкам. Первым тренером была ее мама. Затем Наташу тренировал Александр Васильевич Смирнов, который работал и с ее родителями. У Непряевой есть младшая сестра Дарья, которая тоже занимается лыжным спортом.

Наталья окончила бакалавриат Тверского государственного университета по специальности «Физическая культура». Магистратуру изучала в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Сколько зарабатывает Непряева

У лыжников своя система расчета призовых. Так, первые этапы до начала «Тур де Ски» именуются как Period I. За этот период проходят 10 гонок (8 личных и 2 командные). Призовой фонд каждого личного старта в Period I составляет 45,5 тысячи франков. За каждую командную гонку сумма призовых равна 35,5 тысячи франков. Этап многодневки называется Period II. За победу на данном этапе спортсмен получает 3 тысячи франков, а за победу в общем зачете за каждый соревновательный день дополнительно — по 1 тысяче франков. «Тур де Ски» — многодневный турнир, включающий несколько забегов. Таким образом, победитель получается лишь один. Это спортсмен, который станет первым в общем зачете.

У лыжников нет отдельной международной федерации. FIS, которая их курирует, также следит за горнолыжниками, прыгунами с трамплина, двоеборцами, фристайлистами и сноубордистами. Это как раз и считается основной причиной небольших призовых у лыжников, так как федерации необходимо думать о доходах всех своих видов спорта.

Непряева после недавней победы в общем зачете смогла заработать на «Тур де Ски» 53 тысячи евро. Плюс сумма дополнительных бонусов составила 10,6 тысячи евро. Общая сумма призовых равна 63,6 тысячи евро. Непряева является первой россиянкой, которая смогла выиграть «Тур де Ски». Кстати, в лыжах тот редкий момент, когда доходы у женщин больше, чем у мужчин, это касается только победительницы «Тур де Ски» — 2021/22.

Наталья получает зарплату от Центра спортивной подготовки при Минспорта РФ как член сборной России. Плюс зарплата от Архангельской области, которую она представляет с 2019 года. Также Министерство спорта России выплачивает Непряевой стипендию как призеру чемпионата мира-2021.

Как и многие спортсмены, Непряева имеет несколько рекламных контрактов. Но они небольшие. Лыжница сотрудничает с витаминизированными напитками Vitamin Well Russia и профессиональным спортивным питанием из Германии Squeezy Sports Nutrition. Девушка периодически размещает рекламные посты у себя в Instagram.

Наталья 5 февраля взяла в скиатлоне серебро на Олимпийских играх в Пекине. Уже заработав 2,5 миллиона рублей, единовременную выплату от государства, Непряева также получит дополнительный бонус от Архангельской области, а также от общества «Динамо», которое она представляет. От Фонда поддержки олимпийцев России ее ждет БМВ Х3.

Недвижимость

Девушка родом из Твери, где проживает до сих пор. В ближайших планах переезд не предвидится. Для Натальи важно быть рядом с семьей и близкими. После Олимпиады в Пхенчхане лыжница приобрела трехкомнатную квартиру в родном городе. Возможно, девушка задумается и о новых вложениях после удачного выступления на Играх в Пекине.

Наталья признается: «Мне очень важно, чтобы был уют, я думаю, что мне было бы очень сложно переехать куда-то. Я с трудом такое могу представить. Каждый раз, когда я нахожусь дома, мне становится хорошо, никуда вообще не хочется. Кто знает, возможно, так случится, что я когда-то все же решусь на переезд в другой город, но могу сказать точно, что однозначно останусь в России».

Личная жизнь

Девушка скрывает свою личную жизнь от общественности. Единственное, что известно, Наталья не замужем и не имеет детей. В одном интервью лыжница призналась, что много парней ей пишут в Direct, но она этого не понимает и считает подобные знакомства «самым низом человеческого общения, который только может быть». При этом спортсменка активно ведет свою страницу в Instagram, она делится фотографиями с соревнований и из своей жизни, рассказывает, как восстанавливается и отдыхает. Наталья свободное время любит проводить в СПА, отдыхая телом и душой. Как раз то, что необходимо профессиональным спортсменам.

Наталья кроме тренировок старается включить в свою жизнь занятия английским языком. Своим кумиром называет Александра Большунова. У спортсменки есть две татуировки, смысл которых она никому не разглашает, так как они для нее очень важны. Своим хорошим другом она называет телекомментатора Дмитрия Губерниева. Девизом по жизни считает слова классика Льва Толстого: «Чтобы сделать что-нибудь великое, нужно все силы устремить в одну точку».

А планами с радостью делится с журналистами: «У меня много планов, которые я собираюсь реализовать для развития лыжных гонок. Не скрою, очень хочу сделать что-то полезное и для Тверской области».