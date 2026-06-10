Британка Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов президента FIS
Британка Виктория Гослинг не будет баллотироваться на пост президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает Sport News.
Как отмечает источник, 54-летняя Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов, которые пройдут на генеральной ассамблее FIS в Белграде 11 июня.
На пост президента FIS теперь претендуют действующий глава Йохан Элиаш и член совета организации Александр Оспельт. При этом Гослинг останется в кандидатах на включение в совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.
До этого от участия в выборах отказались датчанка Ханна Харбо Фалькенберг и американец Декстер Пейн.
Гослинг является членом правления Британской олимпийской ассоциации, занимает должность председателя Федерации серфинга Великобритании и советника FIS по урбанистическим дисциплинам.