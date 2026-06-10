Британка Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов президента FIS

Британка Виктория Гослинг не будет баллотироваться на пост президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает Sport News.

Как отмечает источник, 54-летняя Гослинг сняла свою кандидатуру с выборов, которые пройдут на генеральной ассамблее FIS в Белграде 11 июня.

На пост президента FIS теперь претендуют действующий глава Йохан Элиаш и член совета организации Александр Оспельт. При этом Гослинг останется в кандидатах на включение в совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

До этого от участия в выборах отказались датчанка Ханна Харбо Фалькенберг и американец Декстер Пейн.

Гослинг является членом правления Британской олимпийской ассоциации, занимает должность председателя Федерации серфинга Великобритании и советника FIS по урбанистическим дисциплинам.

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