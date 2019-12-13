Вечерний «СЭ»
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Оглушительный провал РПЛ в Европе, жесткое наказание Гинера и знаковая победа «СЭ»

18:00
«Краснодар» последним потерял надежду на евровесну. Россия на дне? Фото Reuters
«Краснодар» последним потерял надежду на евровесну. Россия на дне? Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 13 декабря.

Еврокубки: дальше — без России

Такого не случалось 17 лет!

Комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на 3 месяца и оштрафовал на 1 миллион

Комитет по этике РФС отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности на 3 месяца.

Преступление и наказание Евгения Гинера

Комитет по этике дисквалифицировал президента ЦСКА на три месяца и оштрафовал на 1 миллион рублей. Ему запрещено участвовать в заседаниях исполкома и финансового комитета РФС.

Мечта о мировой короне разбита. Россия проиграла Голландии и не вышла в финал

Женская сборная России в полуфинале чемпионата мира-2019 в Японии уступила Голландии с разницей в один мяч.

«Меня удивляют слова о реванше». Хабиб назвал Конора вторым сортом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в Краснодаре.

ЦИФРА ДНЯ
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и 3 месяца без футбольной деятельности — наказание комитета по этике для Евгения Гинера
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