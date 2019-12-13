Оглушительный провал РПЛ в Европе, жесткое наказание Гинера и знаковая победа «СЭ»
Еврокубки: дальше — без России
Такого не случалось 17 лет!
Комитет по этике РФС отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности на 3 месяца.
Комитет по этике дисквалифицировал президента ЦСКА на три месяца и оштрафовал на 1 миллион рублей. Ему запрещено участвовать в заседаниях исполкома и финансового комитета РФС.
Женская сборная России в полуфинале чемпионата мира-2019 в Японии уступила Голландии с разницей в один мяч.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в Краснодаре.
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