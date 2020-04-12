Новый скандал в «Локо» из-за денег, зарплаты КХЛ больше не будут космическими, в Италии оживает серия А

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 12 апреля.

Очередная история о том, что иногда лучше думать до того, как что-то сказать, а не после.

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12 игроков КХЛ получали 100 или более миллионов рублей в сезоне-2019/20 (без учета бонусов)

ЦИТАТА В НХЛ генменеджерам и тренерам верить нельзя. Обещают одно, а делают другое

«В НХЛ генменеджерам и тренерам верить нельзя. Обещают одно, а делают другое». Форвард «Ванкувера» рассказал, почему вернулся в Россию читать > «Милый выскочка Карпин». Веселое интервью с Виктором Гусевым читать > Челлендж с подушкой. Жены Погребняка и Жиркова, бонус от Ягудина читать > «Когда я это увидел — бац! Вот это снимок!» 15 лет легендарному фото Руя Кошты и Матерацци читать >