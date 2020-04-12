Вечерний «СЭ»
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Новый скандал в «Локо» из-за денег, зарплаты КХЛ больше не будут космическими, в Италии оживает серия А

21:00
Юрий Семин и Фарфан. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юрий Семин и Фарфан. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 12 апреля.

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ЦИФРА ДНЯ
12
игроков КХЛ
получали 100 или более миллионов рублей в сезоне-2019/20 (без учета бонусов)
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