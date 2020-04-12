Новый скандал в «Локо» из-за денег, зарплаты КХЛ больше не будут космическими, в Италии оживает серия А
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 12 апреля.
Глупая шутка. Фарфан подставил всех — партнеров, Семина, «Локомотив»
Очередная история о том, что иногда лучше думать до того, как что-то сказать, а не после.
Что будет с зарплатами в российской лиге
Обнадеживающие новости из Италии.
Вспоминаем черные страницы одного из главных скандалистов российского футбола.
Белорусские биатлонисты приступили к подготовке к новому сезону.
«В НХЛ генменеджерам и тренерам верить нельзя. Обещают одно, а делают другое». Форвард «Ванкувера» рассказал, почему вернулся в Россиючитать >
«Милый выскочка Карпин». Веселое интервью с Виктором Гусевымчитать >
Сергей Ташуев: «Белорусский футбол по уровню выше российского»читать >
«Меня хотят кинуть на деньги, я сниму с них последнюю рубашку». Фарфан разнес решение о сокращении зарплат в «Локо»читать >