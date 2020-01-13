Мюллер может сыграть за сборную Германии на Олимпиаде

Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц планирует включить в состав олимпийской команды на Игры 2020 года в Токио полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера, сообщает Kicker.

На олимпийском мужском футбольном турнире выступают молодежные сборные. При этом каждая команда имеет право включить в заявку до трех игроков вне возрастного лимита.

Кроме Мюллера, называются также кандидатуры других игроков вне возрастного лимита, которых Кунтц может пригласить в команду. Это Кевин Фолланд («Байер»), Максимилиан Арнольд («Вольфсбург»), Дэви Зельке («Герта») и Макси Эггештайн («Вердер»).

Чтобы привлечь каждого из игроков, потребуется согласие клубов. Олимпиада не входит в международный календарь ФИФА, и клубы не обязаны отпускать футболистов на нее.