Стоимость Олимпиады и Паралимпиады в Токио не превысит изначально ожидаемой суммы
14:52
Общая стоимость проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио не превысит ожидаемую.
Как сообщает Kyodo News, сумма расходов составит около 1,45 триллиона иен, примерно 12,7 миллиарда долларов.
В декабре 2020 года стоимость проведения Игр была оценена в 1,64 триллиона иен, около 14,4 миллиарда долларов. Экономия затрат была достигнута благодаря тому, что большинство мероприятий проводилось без зрителей из-за пандемии.
Однако стоимость Игр из-за переноса почти вдвое превышает сумму в 734 миллиарда иен, 6,4 миллиарда долларов, которая была озвучена Международному олимпийскому комитету в 2013 году.
По информации источника, общая стоимость будет окончательно определена в июне 2022 года.
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