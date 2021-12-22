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Стоимость Олимпиады и Паралимпиады в Токио не превысит изначально ожидаемой суммы

14:52
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Общая стоимость проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио не превысит ожидаемую.

Как сообщает Kyodo News, сумма расходов составит около 1,45 триллиона иен, примерно 12,7 миллиарда долларов.

В декабре 2020 года стоимость проведения Игр была оценена в 1,64 триллиона иен, около 14,4 миллиарда долларов. Экономия затрат была достигнута благодаря тому, что большинство мероприятий проводилось без зрителей из-за пандемии.

Однако стоимость Игр из-за переноса почти вдвое превышает сумму в 734 миллиарда иен, 6,4 миллиарда долларов, которая была озвучена Международному олимпийскому комитету в 2013 году.

По информации источника, общая стоимость будет окончательно определена в июне 2022 года.

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Анна Горшкова все материалы автора
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