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Чемпионка Европы Мария Черепанова пропустит Олимпиаду

11:42

Женская сборная России по баскетболу 3х3 определилась с окончательной заявкой на Олимпийские игры. В Токио (Япония) за нашу команду сыграют: Юлия Козик, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина и Анастасия Логунова. Таким образом, в команде произошла замена (можно было провести до 18 июля).

Изначально в заявке Олимпийского комитета России (ОКР) присутствовала многоопытная Мария Черепанова — чемпионка Европы-2015, вице-чемпионка мира-2014, победительница Европейских игр-2015 по баскетболу 3х3. Ее заменила Евгения Фролкина. Эту информацию «СЭ» подтвердил генеральный менеджер сборной России по баскетбол 3х3 Игорь Кочарян.

— Мария получила повреждение во Франции, где мы проводили спарринги перед Олимпийскими играми, — отменил «СЭ» Игорь Кочарян. — Надеялись, что она успеет полностью восстановиться, но времени не хватило. Поэтому решили произвести замену. В Токио сыграют три молодых игрока (Козик и сестры Фролкины — 1997 года рождения) и опытная Анастасия Логунова.
Наша женская команда уже прибыла в Токио.

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