Отстранили, но не отменили. Напоминания о России в Париже — на каждом шагу

«СЭ» убедился, что одним махом вычеркнуть нашу страну из Олимпийских игр невозможно.

На ОИ-2024 под запретом была национальная символика России на форме, флаг, гимн и даже само упоминание страны. Таковы условия дисквалификации, которые установил МОК. На практике отменить все русское не получилось. С присутствием России в Париже мы сталкивались каждый день.

Наши!

Российские спортсмены не смогли выступить здесь в командных видах спорта, лидеры во многих дисциплинах не были допущены МОК, часть спортсменов отказалась ехать по своей инициативе или по решению федераций. В итоге в Париж приехали 15 спортсменов. И пусть они выступали под нейтральным флагом, все точно знали, из какой они страны. В ТВ-трансляциях зарубежных каналов, в разговорах тренеров, других атлетов и болельщиков звучало единственно возможное определение — «русский».

«Сегодня чешки с россиянками играют» — обыденное описание четвертьфинала олимпийского парного теннисного турнира. Произносить длинное «индивидуальные нейтральные атлетки» или странную аббревиатуру AIN (Athletes Individuels Neutres) никому в голову не приходило. Русские болельщики на этом матче придумали отличную кричалку. В условиях запрета на слова «Россия — Раша» Мирру Андрееву и Диану Шнайдер они поддерживали криками «Наши! Наши!». А на финальном матче на трибунах были замечены баннеры с изображением олимпийского мишки — знаменитого талисмана Москвы-80.

Тоже наши!

Что еще более показательно — россиян на этой Олимпиаде гораздо больше, чем 15. Почти в четыре раза. В сборных других стран в Париже было 58 (!) спортсменов, родившихся на территории России/РСФСР и/или тех, кто выступал за российскую сборную кого-либо возраста. В отдельных командах это чуть ли не половина всего состава. Они уходили по разным причинам. Кто-то еще в детстве переехал с семьей (как гражданин СССР Миша Зильберман, который играл официальные турниры по бадминтону в паре со своей матерью). Другие — по причине непопадания в российскую сборную (случай борьбы, в которой выходцы из разных регионов Кавказа выступают чуть ли за каждую вторую сборную). Третьи — из-за отстранения российского спорта или даже по политическим мотивам, как велогонщик Михаил Яковлев. Но русская речь в Париже звучала очень часто, подтверждение тому — слова экс-россиянки, а ныне киприотки, прыгуньи в высоту Елены Куличенко.

— Слышу русскую речь практически на каждом шагу. В деревне ребята из Узбекистана, Казахстана, Украины говорят по-русски.

Деликатесы

Кулинарная Россия на Олимпиаде тоже присутствовала. В супермаркете главного пресс-центра Олимпийских игр можно было купить российский шоколад, вафли, соленья, консервы и даже семечки. Кроме того, согласно совету большинства путеводителей, в числе сувениров, которые имеет смысл привезти из Франции, наряду с шоколадом есть Kusmi чай. Популярный бренд французских чаев, можно сказать, потомок семейной мануфактуры, созданной Павлом Кузьмичевым в Санкт-Петербурге в середине XIX века. К Олимпиаде компания тоже имеет отношение — в пресс-центрах и ложах олимпийской семьи угощали именно этим чаем.

Рекорды

Во время трансляций соревнований на сайте Олимпийских игр в инфографиках с мировыми рекордами то и дело появлялись российские флаги. Так было на плавании перед заплывами на 200 м брассом, где самой быстрой в мире является Евгения Чикунова, на прыжках с шестом, где наивысшее достижение принадлежит Елене Исинбаевой.

Можно было подумать, что МОК не выдает нейтральный статус задним числом. И всем достижениям, которые были до старта Игр, присваивает национальный флаг. Но во время показа теннисного финала в мужском одиночном разряде между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом появилась плашка с победителями турнира вплоть до 2000 года. В Сиднее золото завоевал Евгений Кафельников, и организаторы трансляции поставили напротив фамилии россиянина зеленый флаг с подписью AIN. Словом, определиться с тем, как представлять россиян, которые вошли в историю Игр и мирового спорта, не получилось.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Музыка

Во время самого крутого матча олимпийского мужского турнира по баскетболу, Сербия — США, на «Аккор Арене» зазвучала музыка Чайковского. В большом перерыве на паркет вышли балерины, исполнившие фрагмент «Лебединого озера», написанного российским композитором. Другой фрагмент из того же произведения исполнила танцовщица во время турнира по брейк-дансу. А еще раньше Чайковский звучал во время эстафеты олимпийского огня на площади Бастилии в Париже: тогда несколько десятков балерин станцевали на открытом воздухе перед зрителями.

Мода

Ахмед Эльгенди из Египта завоевал золотую медаль в современном пятиборье, установив новый мировой рекорд — 1555 очков. На соревнования 24-летний спортсмен вышел в форме c логотипом Under by me. Это российский бренд спортивной экипировки, который придумали пятиборка, серебряный призер чемпионатов мира Ульяна Баташова с мужем и тренером Александром Яценко. Так что мы оказались еще и в числе законодателей мод.