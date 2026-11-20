Шишкарев о фильме «Чудо в Рио»: «Снимать кино про спорт гораздо важнее, чем сказки»

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поблагодарил создателей фильма «Чудо в Рио» о пути женской сборной России по гандболу к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

— Снимать кино про спорт гораздо важнее, чем сказки, которую втюхивают массовому зрителю. При чем раскручивая эту дурь по федеральным каналам. На сказках и вымыслах не воспитаешь поколение патриотов и людей, которые будут биться за честь твоей страны. Отношусь с уважением и благодарностью к тем, кто снимает кино про спорт, — сказал Шишкарев на премьере фильма.

В финале женских соревнований на Олимпиаде-2016 женская сборная России обыграла Францию — 22:19.