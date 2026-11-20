Ирина Близнова о фильме «Чудо в Рио»: «Прошло 10 лет, а ощущение, что это было вчера»

Олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова прокомментировала премьеру фильма «Чудо в Рио» о победе женской сборной России на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Прошло уже 10 лет, а ощущение, что это было вчера. Уже сегодня наши дети занимаются гандболом и совсем скоро они будут представлять нашу сборную на мировой арене

В моей жизни эта история длинной не в четыре года, а с 2008 года, когда мы готовились к Пекину, завоевали серебро и осталось что-то недосказанное. Спустя Олимпиаду в Лондоне, Рио стал глотком свежего воздуха для нашего женского гандбола», — сказала Близнова на премьере.

В финале женских соревнований на Олимпиаде-2016 женская сборная России по гандболу обыграла Францию — 22:19.