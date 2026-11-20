Шишкарев на премьере фильма «Чудо в Рио»: «Жду мокрых кресел от слез»

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал об ожиданиях от фильма «Чудо в Рио» о пути женской сборной России по гандболу к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Я жду мокрого пола, мокрых кресел от слез. Но это будут слезы радости, возвращения в те эмоции, которые мы испытали в момент победы. Те эмоции, которые были в Кремле, те эмоции, когда президент России на приеме после вручения наград больше всего времени провел со сборной России по гандболу. Каждый миг, момент фильма, каждое слово — правда. Переживаю, потому что это одно из самых ярких событий в моей жизни. Смотреть на себя со стороны иногда очень непросто», — сказал Шишкарев на премьере фильма.

В финале женских соревнований на Олимпиаде-2016 женская сборная России обыграла Францию — 22:19.