Шишкарев: «Я вам обещаю — сборная России по гандболу будет на пьедестале на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе»

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев на премьере фильма «Чудо в Рио» о победе женской сборной России на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро заявил, что ждет повторения этого результата на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Шишкарев сказал, что ждет «мокрых кресел от слез» от премьеры фильма.

— Вспоминаю золотые пенальти Кати Ильиной, победу над сборной Норвегии, эмоции в раздевалке. Когда это можно повторить? Есть конкретная дата. Лето 2028 года, город Лос-Анджелес. Там сборная России — я вам обещаю — будет стоять на пьедестале, — сказал Шишкарев.

В финале женских соревнований на Олимпиаде-2016 женская сборная России обыграла Францию — 22:19.