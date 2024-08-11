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Париж-2024

Сегодня, 17:30

Российский флаг — на Эйфелевой башне! «СЭ» прощается с Олимпиадой

Флаг РФ появился на Эйфелевой башне в день закрытия Олимпиады
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Дмитрий Кузнецов с флагом РФ у Эйфелевой башни.
Фото «СЭ»
Флаг России на Эйфелевой башне в Париже
Флаг России на Эйфелевой башне в Париже.
Фото «СЭ»
Флаг России на Эйфелевой башне в Париже
Флаг России на Эйфелевой башне в Париже.
Фото «СЭ»
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Журналисты «СЭ» провели свою церемонию закрытия Игр-2024

Сегодня на «Стад де Франс» пройдет церемония закрытия Олимпийских игр — первых с 1948 года, на которых формально не было нашей страны в качестве самостоятельной единицы или в составе объединенной команды. На закрытие МОК даже великодушно позвал россиян. Аккурат дождавшись момента, когда все они уже покинули Францию.

«СЭ» решил, что нам нужна своя маленькая церемония закрытия — с российским флагом и... на Эйфелевой башне, главном символе Парижа. К которому в тот момент подбегали участницы женского марафона. В олимпийской столице должны знать, что россияне в мировом спорте есть и их невозможно отменить.

Флаг России на Эйфелевой башне в Париже
Флаг России на Эйфелевой башне в Париже.
Фото «СЭ»

Что мы хотим сказать? В первую очередь спасибо всем российским олимпийцам, которые приехали и выступили в Париже, несмотря на давление извне и изнутри. Они оставили нас в олимпийском движении — кажется, назло организаторам и некоторым другим его участникам. В долгосрочной перспективе это поможет новым поколениям россиян не потеряться в походе за спортивной мечтой.

Да, их было всего 15 человек. Они завоевали одну серебряную медаль. Но кто выскажет претензии, например, нашим каноистом, которым дважды не хватило до бронзы несколько сотых секунды, притом что двойку Захара Петрова и Алексея Коровашкова создали всего за два месяца до Игр и вынудили грести с одной стороны?

Логотип AIN на&nbsp;форме российской батутистки Анжелы Бладцевой. МОК добился, чего хотел — Россия на Олимпиаде была практически незаметна. Но альтернатив участию не просматривается

Или 19-летняя Анжела Бладцева. Разве она не разбила наши сердца? Юная спортсменка ехала за медалью, но не хватило совсем чуть-чуть — и она долго не могла сдержать слез под капюшоном. А мы плакали вместе с ней.

От теннисистов, может быть, ждали большего, но в насыщенном сезоне на неудобном для большинства покрытии они сделали что могли и взяли ту самую единственную нашу награду. От золота отделили всего три розыгрыша. Но для нас Мирра и Диана все равно самые лучшие — их искренний теннис и улыбки навсегда в наших сердцах.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер с&nbsp;медалями Олимпиады в&nbsp;Париже.

Не забудем мы и нашего велогонщика. Глеб Сырица половину шоссейной гонки шел в лидерах, заставляя англоязычных комментаторов произносить его фамилию, а зрителей — узнавать, что такое AIN. А пловец Евгений Сомов? Да, не вышел в финал, но делился позитивным настроем, говорил о том, как скучает по России и баньке, не боясь никаких санкций.

Конечно, в Париже не хватало тех, кого не допустила на Олимпиаду комиссия МОК, кто не поехал на Игры из-за бойкота со стороны национальных федераций дзюдо, борьбы, плавания, фехтования, спортивной гимнастики и многих других. Будь в Париже представители наших командных видов спорта, девушки-синхронистки, отстраненные армейцы и динамовцы, медальный результат точно был бы другим.

Томас Бах. Бах уходит из МОК со слезами. Для России он был и не друг, и не враг, а так...

Не факт, что после стольких лет санкций нам удалось бы вклиниться в битву США и Китая за первую строчку медального зачета. Но в итоговой десятке точно присутствовал бы флаг России. К сожалению, организаторами Игр его не предполагалось использовать изначально. А МОК делал все, чтобы российские нейтралы оказались в Париже малозаметными.

Однако все попытки отменить нашу большую страну обречены. Мы есть, мы выступали, мы побеждали, мы радовались и грустили, мы работали для вас в Париже эти две недели. Мы подняли свой флаг на символ столицы Франции. Акцией на Эйфелевой башне мы благодарим всех наших спортсменов, которые не побоялись приехать на Игры-2024. И говорим спасибо тем иностранным атлетам, кто нашел в себе мужество открыто выражать слова поддержки россиянам.

Флаг России на Эйфелевой башне в Париже
Флаг России на Эйфелевой башне в Париже.
Фото «СЭ»

Верим, что через два года, на Олимпиаде в Италии, российский триколор будет многократно поднят в небо в честь побед наших спортсменов.

***

P.S. В конце отдельно оговоримся, что никакие законы мы не нарушили. Эйфелева башня не является официальным объектом Олимпийских игр. А тотального запрета на российские национальные символы в Париже не вводили — например, наши флаги в субботу были во французской столице на любительском марафоне, а ранее даже в официальных олимпийских телетрансляциях.

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