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Российский флаг попал в олимпийскую трансляцию. Ошибка или снятие санкций?

Российский флаг попал в трансляцию на Олимпиаде благодаря мировому рекорду Чикуновой
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Флаг России неожиданно появился на Олимпиаде в Париже.
Фото Reuters
Инфографику с мировом рекордом пловчихи Евгении Чикуновой проиллюстрировали российским госсимволом.

Как известно, многих спортсменов из России не допустили на Олимпиаду в Париж. Некоторые наши атлеты все-таки попали на Игры и выступают под нейтральным флагом. МОК запретил демонстрацию любой российской символики на соревнованиях. Флаг, герб, гимн — все под запретом. Видимо, об этих ограничениях забыли режиссеры трансляции турнира по плаванию в Париже, показав в эфире российский триколор.

Карлос Алькарас, Новак Джокович и&nbsp;Роман Сафиуллин. Олимпиада 2024: Сафиуллин против Алькараса, матч Медведева, в Сене прошли заплывы триатлонистов. Онлайн-трансляция 31 июля

Перед заплывом девушек на 200 метров брассом на экранах появились данные о рекордах на этой дистанции. Лучшее олимпийское время показала Татьяна Смит, представляющая ЮАР. А мировой рекорд принадлежит россиянке Евгении Чикуновой — 2.17,55. Именно ее результат, установленный в 2023 году, воспроизвели на экране, не забыв упомянуть, что спортсменка представляет Россию. Позднее в эфире отметили и олимпийский рекорд Евгения Рылова на 200-метровке на спине в Токио-2020.

Российский флаг попал в трансляцию на Олимпиаде.
Фото Скриншот трансляции

Лучшие достижения россиян можно также найти на официальном сайте Олимпиады. Вот только результат Рылова указан как результат спортсмена, представляющего ROC (Олимпийский комитет России), а в профиле Чикуновой отмечено полное наименование нашей страны и бело-сине-красный флаг. Возможно, этой технической деталью объясняется то, что российский триколор попал в трансляцию.

Полуфиналы среди женщин на 200 метров брассом запланированы на вечер среды. Финал пройдет в четверг. Во время квалификации никто из пловчих не приблизился к результату Чикуновой. Лучшее время показала все та же Смит из ЮАР — 2.21,57. Уже завтра все узнают, смогут ли спортсменки превзойти достижения россиянки. Либо же на соревнованиях по брассу на 200 метров среди девушек продолжат демонстрировать рекордное время Евгении.

Евгения Чикунова и&nbsp;Татьяна Смит. Россиянка в плавании опередила олимпийскую чемпионку Парижа. Чикунова получит по миллиону за каждую сотую

Кстати, на недавнем Кубке России в Екатеринбурге Евгения Чикунова проплыла 200 метров брассом за 2.18,98, что является лучшим результатом сезона в мира.

Олимпиада
Евгения Чикунова
МОК
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Россиянка в плавании опередила олимпийскую чемпионку Парижа. Чикунова получит по миллиону за каждую сотую
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