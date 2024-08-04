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Олимпийский мишка и AIN в цветах флага России. Как болели за Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады

Фанаты креативно поддержали Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады
Гоша Чернов
Корреспондент
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Креатив от фанатов.

В воскресенье, 4 августа, на Играх в Париже состоялся финал теннисного турнира в женском парном разряде. Победу одержали итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини, обыгравшие спортсменок из России — Мирру Андрееву и Диану Шнайдер (2:6, 6:1, 10:7). Наши теннисистки завоевали серебро — первую медаль для атлетов из РФ на этой Олимпиаде.

Андреева, Шнайдер и другие российские спортсмены выступают в столице Франции под флагом AIN — Individual Neutral Athletes (индивидуальные нейтральные атлеты). Несмотря на это, болельщики активно поддерживают наших. Однако им нельзя выражать открытую поддержку. Согласно решению, озвученному исполкомом МОК весной, на Олимпиаде действует целый ряд запретов для зрителей:

— Им запрещается использовать флаги и другие предметы, которые могут ассоциироваться с Российской Федерацией или Республикой Беларусь (в настоящем и прошлом), в любом официальном месте Олимпиады-2024.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. Андреева и Шнайдер были в шаге от олимпийского золота. Но россиянкам не хватило опыта

— Флаг, гимн, цвета или какие-либо другие символы России или Белоруссии нельзя демонстрировать на официальных объектах Игр-2024.

Тем не менее российские болельщики нашли выход из ситуации. На матчах Андреевой и Шнайдер они поддерживали спортсменок криками «Наши! Наши!» А на финале олимпийского турнира были замечены баннеры с поддержкой теннисисток. На одном из них изображен олимпийский мишка — знаменитый талисман Игр-1980 в Москве.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кроме того, россиянам удалось пронести на трибуны корта «Ролан Гаррос» полотно, на котором написано Athlete Individuel Neutre (индивидуальный нейтральный атлет), но каждое из этих слов обведено цветами флага РФ.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Добавим, что российские журналисты, освещающие Игры с места событий, пришли на матч Андреевой и Шнайдер в одинаковых футболках, на которых было написано «Мирра и Диана».

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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