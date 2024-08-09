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«Лебединое озеро» на Олимпиаде. В перерыве баскетбольного матча выступили балерины под Чайковского

Русскую музыку включили в перерыве матча Сербия — США на Олимпиаде
Гоша Чернов
Корреспондент
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Выступление балерин в перерыве матча между сборными США и Сербии.
Фото Reuters
Российская культура — в Париже.

Что случилось

В четверг, 8 августа, состоялся полуфинальный матч олимпийского турнира по баскетболу среди мужчин, в котором сборная США в скандальной концовке вырвала победу у Сербии — 95:91. Однако в рунете широко обсуждалась не только сама игра, но и выступление во время большого перерыва: на паркет «Аккор Арены» вышли танцовщицы, исполнившие фрагмент балета «Лебединое озеро» российского композитора Петра Чайковского.

Что еще они исполнили

Квинтет балерин не ограничился одним только «Танцем маленьких лебедей»: по мере продвижения программы музыка менялась, так что артистки, в частности, станцевали номер и под музыку французского электронного дуэта Daft Punk.

Подобный выбор музыкального сопровождения на Играх многих удивил, так как большинство российских атлетов отстранили от участия в Олимпиаде и только 15 человек из нашей страны выступали в статусе нейтральных атлетов.

Фото Reuters

Как отреагировали в РФ

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» подчеркнула, что забыть наш балет невозможно. «Культуру отменить не смогут. Иначе надо говорить, чтобы снимали постановки с российскими композиторами. Они не отменят того, что отечественный балет впереди планеты всей. Сама ситуация несправедливая! Надеемся, что все изменится. Такое ощущение, что против России целая коалиция», — сказала Волочкова «СЭ».

Руководитель департамента внешних коммуникаций РФБ и бывшая участница группы поддержки ЦСКА Анна Резницкая в разговоре с «СЭ» емко оценила выступление французской балетной труппы под фрагмент из «Лебединого озера» на Олимпиаде. «Это было прекрасно! Не думаю, что это какой-то троллинг России со стороны Франции», — сказала Резницкая.

Логотип AIN на&nbsp;форме российской батутистки Анжелы Бладцевой. МОК добился, чего хотел — Россия на Олимпиаде была практически незаметна. Но альтернатив участию не просматривается

Политолог Дмитрий Еловский в беседе с Life указал на символизм танца: «Мы наблюдали вакханалию на открытии и закрытии Олимпиады. Все эти пародии на Тайную вечерю и падение Люцифера — это попытки обнулить традиционную культуру и заменить ее новой, выгодной западным элитам псевдокультурой, чтобы через нее контролировать людей. Культура является мощным элементом контроля. Хорошо, что у них не получилось [убить данную систему культуры в России], и это заметно, в том числе и по конкретной ситуации с «Лебединым озером» в Париже».

Был ли балет раньше на Играх

В июле 2024 года, во время эстафеты олимпийского огня на площади Бастилии в Париже, уже исполняли фрагмент «Лебединого озера»: тогда несколько десятков балерин на открытом воздухе станцевали под музыку Чайковского перед зрителями.

XXXIII Олимпийские игры проводятся в Париже с 24 июля по 11 августа 2024 года.

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