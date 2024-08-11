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Париж-2024

Сегодня, 20:20

Снуп Догг, хладнокровные стрелки и неудачная покупка кокаина. Главные мемы Олимпиады

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Снуп Догг, Юсуф Дикеч и персонаж церемонии открытия Олимпиады-2024.
Фото скриншот из трансляции, AFP
В Париже было интересно не только на спортивных аренах.

Олимпиада в Париже близка к завершению. Каждый день турнира, кроме спортивных развязок, дарил забавные моменты — они расходились по социальным сетям и превращали в звезд ранее неизвестных атлетов. Конечно, помимо веселого, на Играх происходили и неоднозначные события.

Снуп Догг в роли факелоносца

Американский рэпер оказался одним из самых неожиданных участников эстафеты олимпийского огня. Снуп Догг пронес факел по улицам парижского пригорода Сен-Дени, а позже выпустил значки, посвященные Олимпиаде. На них артист выдыхает дым в виде олимпийских колец.

Церемония открытия

Церемония открытия прошла 26 июля и вызвала широкий резонанс. Больше всего внимания привлекли актеры в чересчур экстравагантных образах, которые напоминали расположение Иисуса Христа и его апостолов на «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Также вызывающе выглядел почти обнаженный мужчина, окрашенный в синий цвет. Он, по задумке режиссеров, символизировал Диониса — бога виноделия и плодородия в древнегреческой мифологии.

Участники соревнований по триатлону в Париже
Фото Reuters

Отравленная Сена и спортсмены после заплыва в ней

В Сене прошли соревнования триатлонистов и плавание на открытой воде. Однако целесообразность купания в ней вызывала большие вопросы — в воде зашкаливали показатели кишечной палочки и других бактерий. По итогу некоторым спортсменам стало плохо после погружения в реку: у пятерых обнаружили кишечную палочку, также многие подтвердили, что Сена в ужасном состоянии.

Ким Е&nbsp;Джи. Кореянка Ким Е Джи покорила болельщиков Олимпиады взглядом убийцы и плюшевой игрушкой

Корейская девушка-стрелок Ким Е Джи

Кореянка выиграла серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров и влюбила в себя зрителей. Многих поразило хладнокровие девушки, за которое ее прозвали «улыбающейся убийцей», а Илон Маск даже заявил, что Ким обязательно должна сняться в боевике. Правда, после возвращения домой Ким Е Джи упала в обморок на пресс-конференции.

Стрелок Юсуф Дикеч
Юсуф Дикеч.
Фото AFP

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч

Турок завоевал серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах и поразил зрителей не меньше Ким Е Джи. 51-летний Декич не использовал никакого снаряжения, стрелял с двумя открытыми глазами, а свободную руку расслабленно держал в кармане. Его образ стал мемом. Позу Декича потом повторяли многие участники Олимпиады и вообще люди спорта.

Сотрудник бассейна/судья в веселых плавках, который сплавал за шапочкой

Безымянный герой спас женский заплыв на 100 метров брассом. В бассейне плавала шапочка американки Эммы Вебер: пока в воде находится посторонний предмет, соревнования приостановлены. За шапочкой нырнул сотрудник бассейна — помятый мужчина в забавных пестрых плавках и небольшим пузом.

Схватка Ринера с корейцем при огромной разнице в весе

Франция в четвертьфинале смешанного командного турнира по дзюдо встретилась с Южной Кореей, а главная звезда хозяев турнира Тедди Ринер столкнулся с Ли Ен Хваном, который оказался на 60 килограмм легче. Ринер разделался с соперником за 90 секунд и подарил несколько забавных кадров, на которых раскидывает маленького корейца.

Самый большой и самый маленький баскетболист олимпийского турнира в одном матче

Еще одно комичное противостояние случилось в баскетбольной игре между Францией и Японией. Там столкнулись самый высокий, француз Виктор Вембаньяма (224 сантиметра), и самый низкий, японец Юки Тогаси (168 см), игроки турнира. Во время матча появилось несколько забавных кадров — на них бдительный японец охраняет французского гиганта, которому доходит лишь до пояса.

Легкоатлет Антони Аммирати
Антони Аммирати.
Фото Getty Images

Французский прыгун с шестом

Француз Антони Аммирати стал главной звездой мужского турнира прыжков с шестом, хотя даже не вышел в финал. Спортсмену почти покорилась высота в пять метров и 70 сантиметров — в заключительной попытке он практически перепрыгнул планку, но обидно сбил ее гениталиями и вылетел с турнира.

Прыгунья-чемпионка из Канады с OnlyFans

Алиша Ньюман стала первой канадкой в истории с олимпийской медалью в прыжках с шестом — выиграла бронзу. Однако популярной она стала не только из-за этого. Ньюман — модель соцсети для взрослых OnlyFans и после третьего места на Олимпиаде станцевала тверк прямо на стадионе.

Алиша Ньюман. Модель OnlyFans стала призером Олимпиады. Достижение шестовички Алиши Ньюман

Два интерсекса в женском боксе

Боксерши Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) активно обсуждались всю Олимпиаду — Международная ассоциация бокса отстранила обеих из-за проваленных гендерных тестов. Однако до Игр девушек допустили: итог — у каждой по золотой медали.

Спящий под скамейкой на траве итальянский пловец-чемпион

Итальянец Томас Чеккон запомнился в Париже не только золотой медалью в плавании на 100 метров на спине. Спортсмен много критиковал условия в олимпийской деревне, где из-за жары испытывал проблемы со сном. Видимо, Томас решил спать в другом месте — саудовский пловец запечатлел сон итальянца прямо на улице: Чеккон расстелил матрас на траве возле скамейки.

Фехтовальщица Надя Хафез
Надя Хафез.
Фото Getty Images

Беременная фехтовальщица из Египта

Надя Хафез выступила на турнире по фехтованию на саблях на седьмом месяце беременности. В 1/16 финала спортсменка даже оказалась сильнее американки Элизабет Тартаковски, однако в 1/8 уступила Ха Еун Чон из Южной Кореи.

Хорватский ватерполист Йосип Врлич с большим животом

Еще одним мемом Олимпиады стал ватерполист Йосип Врлич. Хорват шокировал зрителей неслабым пузом и жировыми складками, с которыми он совсем не походил на спортсмена. Вес Йосипа при росте 198 сантиметров находится в районе 130 килограмм.

Американка Сондерс в очередной маске

В Токио толкательница ядра Рейвен Сондерс выступила в маске с улыбкой Халка — девушка считает этого супергероя своим альтер эго. В Париже Сондерс пошла еще дальше: полностью скрыла лицо за плотной черной балаклавой, поверх которой надела очки.

Легкоатлетка Алис Фино
Алис Фино.
Фото Getty Images

Французская легкоатлетка сделала предложение своему парню

Алис Фино после забега 3000 метров с препятствиями сделала предложение своему парню. Девушка поставила себе условие позвать бойфренда в мужья, если выбежит из девяти минут — Фино показала результат 8.58,67. Мужчина согласился на предложение Алис.

Израильская пловчиха не успела на замену в финале из-за ужина МОК

Израильтянка Анастасия Горбенко была выбрана первой запасной на финальный заплыв 200 метров комплексным плаванием. Она понадобилась после снятия австралийки Эллы Рэмзи: Горбенко уведомили об этом за 25 минут до старта, но в этот момент девушка направлялась на ужин, организованный МОК, и уже не могла успеть в бассейн.

Анастасия Горбенко. Главное разочарование Олимпиады: пловчиха из Израиля не стартовала в финале из-за ужина МОК

Женская сборная Канады по футболу следила за соперницами с помощью дрона

Перед первым туром группового этапа трех членов канадской сборной уличили в шпионаже за Новой Зеландией — беспилотник, управляемый одной из них, кружил над тренировочной базой соперниц. В итоге с Канады сняли шесть очков, ассистента главного тренера Жасмин Мандер и аналитика Джозефа Ломбарди отстранили, а тренер Беверли Пристман ушла сама.

Неудачная попытка селфи с подаренным телефоном у призеров в велогонках

Спонсор Олимпиады Samsung подарил каждому спортсмену смартфон Galaxy Z Flip6 с установленным приложением для селфи Athlete 365. Призеры мужской индивидуальной велогонки Ремко Эвенепул, Филиппо Ганна и Ваут ван Арт не смогли на него сфотографироваться после награждения — телефон завис, а Ганна в шутку сделал вид, что выкидывает его.

Волейболист Стивен ван де Вельде
Стивен ван де Вельде.
Фото Reuters

В пляжном волейболе сыграл отсидевший насильник-педофил

Голландец Стивен ван де Вельде, выступавший в пляжном волейболе в паре с Мэттью Иммерсом, столкнулся с огромным хейтом. Трибуны освистывали спортсмена во время каждого матча. Причина — четырехлетний тюремный срок, который он получил за изнасилование 12-летней девочки.

Хоккеиста арестовали за покупку наркотиков

Том Крейг побывал в полицейском участке прямо по ходу Олимпиады. Игрок сборной Австралии по хоккею на траве попался парижским жандармам в момент покупки грамма кокаина у 17-летнего дилера.

Том Крейг (в&nbsp;центре). «Я опозорил всех». Звезду Олимпийских игр задержали за покупку кокаина в Париже

Американского тренера по легкой атлетике обвинили в домогательствах

54-летнего Рану Рейдера отстранили от Олимпиады после заявления трех девушек о насилии с его стороны. В Париже он готовил канадца Андре де Грасса и итальянца Ламонта Марселя Джейкобса. Три девушки направили иски в суд Флориды с обвинениями в физическом и психологическом насилии.

Олень в Большом канале Версаля

Во время соревнований по конному спорту в Большой канал Версаля свалился олень. Перепуганное дикое животное вытащили из воды ветеринары вместе с водолазами и мужчиной на гидроцикле. После освобождения олень быстро убежал.

Карлос Юло. Бесплатный проезд, посещение гастроэнтеролога и курица. Что дарят олимпийским чемпионам в разных странах?

Олимпийским чемпионам дарили пожизненные запасы лапши, курицы и услуги гастроскопии

В некоторых странах спортсменов по-особенному награждали за медали. Например, филиппинец Карлос Юло после двух золотых в гимнастике получил на родине пожизненный запас лапши, курицы и печенья. Вдобавок он после 45 лет может пожизненно бесплатно делать колоноскопию и наблюдаться у гастроэнтеролога.

Гимнастка Джорджия Вилла
Джорджия Вилла.
Фото Global Look Press

Итальянская гимнастка Джорджия Вилла рекламирует пармезан

Итальянская гимнастка Джорджия Вилла — амбассадор производителя сыра Parmagiano Reggiano, с которым также работает первая ракетка мира Яник Синнер. В соцсетях спортсменки часто появляются фотографии с гигантскими кусками пармезана. В Париже она завоевала серебряную медаль командных соревнований.

Исполнение Imagine после ссоры соперниц в пляжном волейболе

Финал женского турнира по пляжному волейболу между Бразилией и Канадой едва не прервался из-за мощного конфликта — девушки вступили в перепалку и звучно ругались друг на друга. Единственным, кто сумел разрядить обстановку, оказался диджей — включил трек Джона Леннона Imagine, под который стала петь публика, а игроки отвлеклись после ссоры — и атмосфера вновь стала дружелюбной.

Пьяный Йокич после бронзы сербов в баскетболе

Сербы заняли третье место в мужском баскетбольном турнире и мощно отпраздновали это. На награждении баскетболисты выглядели сильно пьяными, а главная звезда команды Никола Йокич вообще с трудом удерживался на ногах и спел песню о «проклятой Америке». Перед этим он зажигал на улице вместе с болельщиками.

Пришедшая к финишу последней женщина-марафонка

Представительница Бутана Кинзан Ламо стала главной звездой женского марафона. Спортсменка отстала от победительницы почти на полтора часа, а от предпоследнего места — на час. Часть дистанции девушка прошла пешком, но все равно получила тонны позитивных зарядов от зрителей. Болельщики поддерживали ее на дистанции по городу и с трибуны перед финишем.

Серфер Габриэль Медина
Габриэль Медина.
Фото AFP

Парящий над волной бразильский серфер

Бронзовый призер турнира по серфингу Габриэль Медина стал героем одного из лучших снимков Олимпиады. Бразилец будто завис в воздухе вместе с доской высоко над водой — фотографы запечатлели его в момент полета над волной.

Селфи корейцев из Южной и Северной Кореи

В смешанном миксте по настольному теннису Южная Корея выиграла бронзу, КНДР — серебро. Последние десятилетия между странами установились очень холодные отношения, но спортсмены все равно поздравили друг друга с наградами. Сначала пожали руки, а потом сделали совместное селфи.

Котик, который смотрел спортивную гимнастику по ТВ и ловил спортсменов

Кот Маверик тоже прославился в соцсетях. Хозяйка выложила видео, на котором питомец «ловит» через телевизор гимнастов, выполняющих упражнения на брусьях. То же самое он проделал во время просмотра футбольного матча, очень сильно понравился зрителям в соцсетях и нашел последователей.

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