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Париж-2024

Сегодня, 18:30

Скандальная белорусская атлетка выступила на Олимпиаде в Париже за Польшу. Получилось не очень

Скандальная белорусская атлетка Тимановская выступила на Олимпиаде за Польшу
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Легкоатлетка Кристина Тимановская.
Кристина Тимановская.
Фото Global Look Press
Помните бегунью-диссидентку Кристину Тимановскую? На Олимпийских играх в Токио про нее говорил весь мир.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская дебютировала на Олимпийских играх в составе сборной Польши, хотя должна была сделать это в сборной своей родной Белоруссии еще три года назад. В Париже она стартовала на дистанции 200 м, но с результатом 23,30 напрямую в полуфинал не прошла. Скорее всего, на уровне утешительных забегов прорыв этой скандально известной спортсменки на Играх-2024 и остановится. Чем же знаменита Тимановская?

Причиной болезни стал стресс

Во время Игр в Токио белорусская легкоатлетка прославилась почти случайно. В своих соцсетях она раскритиковала руководство сборной. Спортсменка уверяла, что тренеры без ее ведома включили ее в состав эстафеты 4х400 м, хотя она никогда не бегала эту дистанцию.

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Легкоатлетка за бунт была отчислена из команды, но возвращаться в Белоруссию отказалась — якобы из-за опасений оказаться в тюрьме — и попросила политического убежища в Польше. Интервью из Токио разлетелись по всему миру, и первое время Кристина была нарасхват. Тогда она продала одну из своих медалей с Европейских игр за 21 тысячу долларов, а полученные деньги передала в Белорусский фонд спортивной солидарности — диссидентскую организацию, выступающую против властей страны.

В итоге девушка переехала в Польшу, получила гражданство этой страны, а следом и право выступать за польскую сборную. Она приняла участие в чемпионате мира, где не смогла отобраться в финал на 200 м с результатом 23,34 и стала пятой вместе со своей эстафетной четверкой на 4х100 м. На чемпионате Польши в этом году Кристина стала второй, но подготовку к сезону и Парижу-2024 осложнили многочисленные болезни. По словам спортсменки, она постоянно хворала и не могла тренироваться, и врачи пришли к выводу, что причиной стал стресс последних лет.

Легкоатлетка Кристина Тимановская.
Кристина Тимановская (слева).
Фото Reuters

Разговор неизменно возвращается к политике

Перед Играми, как рассказала спортсменка изданию «Настоящее время», стало только хуже. «Вирус был очень сильный. Я лежала с температурой 39,5 целую неделю. Обратилась к врачам сборной Польши: оказалось, что у меня были настолько плохие анализы и общее состояние, что из-за этого меня могли исключить из сборной. Каждые два дня я ходила сдавать анализы», — поведала легкоатлетка.

Из второй по счету сборной девушку не отчислили, но на 200 м напрямую в полуфинал Олимпиады Тимановская отобраться не смогла, хотя пробежала быстрее своего результата на чемпионате мира — 23,30. Это 32-й результат в предварительном забеге, который делает шансы на полуфинал призрачными. Хотя чудеса иногда все же случаются.

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В интервью Тимановская рассказывает, что старается жить как обычная спортсменка — тренироваться и тренировать сама (об этом Кристина указывает в своем профиле в социальной сети), путешествовать и так далее, но каждый разговор неизменно возвращается к политике. Внимание к себе, как и три года назад, спортсменка, к сожалению, привлекает больше не результатами на дорожке, а публичными заявлениями.

Спортсменка поддержала отстранение российских и белорусских легкоатлетов от Олимпийских игр и заявила, что почти не поддерживает связь с бывшими коллегами по сборной Белоруссии и не подойдет ни к одному из спортсменов в нейтральной форме на этих Играх. Кажется, истории счастливого перевоплощения не случится, но у польской спортсменки есть еще как минимум два шанса на этих Играх постараться доказать, что все было не зря.

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