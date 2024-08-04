Невероятная голландская бегунья вернула должок американкам. Драма смешанной эстафеты на Олимпиаде

Фемке Бол покорила всех, вырвав первое место смешанной эстафеты 4х400 метров на последнем этапе.

Легкая атлетика. Париж (Франция). Олимпийские игры

Смешанная эстафета 4х400 м. Финал

1. Нидерланды — 3.07,43

2. США — 3.07,74

3. Великобритания — 3.08,01

Сборная Нидерландов уверенно идет в десятке лучших стран медального зачета Олимпиады в Париже. Одну из золотых медалей голландцам принесли легкоатлеты в смешанной эстафете 4х400 метров. Юджин Омалла, Лике Клавер, Исайя Клейн Иккинк и Фемке Бол показали результат 3 минуты и 7,43 секунды и побили европейский рекорд. Нидерланды не выигрывали золото в эстафете на Олимпиаде с 1948 года. Огромный вклад в победу внесла именно Бол, которая завершала дистанцию.

Фемке пробежала 400 метров за 47,93 секунды. Для понимания: рекорд мира в этой дисциплине составляет 47,60 и был установлен в 1985 году. Бол, включив турборежим, вырвала победу на финише эстафеты, обогнав сборные США, Великобритании и Бельгии. На прошлой Олимпиаде Нидерланды остались на четвертом месте в эстафете, а спустя три года поднялись на первую строчку.

Фемке Бол. Фото Reuters

Золотая медаль Игр в Париже стала особенно ценной именно для Бол. И не только потому, что бегунья великолепно справилась со своим отрезком. На чемпионате мира-2023 по легкой атлетике в Будапеште Фемке упустила первое место в эстафете из-за досадного падения на финише с потерей эстафетной палочки. Золото тогда досталось команде из США. Символично, что именно американскую бегунью Бол опередила на Играх в Париже.

— Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. Хотя это грустно, когда вы совершаете их в решающий момент на самом высоком уровне. Я не знаю, почему я упала, но теперь надо думать о будущем, — говорила Бол после соревнований в Будапеште.

На Олимпиаде в Париже Фемке восхитила всех. Бол называют главной героиней смешанной эстафеты.

Сборная Нидерландов празднует победу в смешанной эстафете 4х400 м. Фото Reuters

— Я продолжаю говорить людям, что это всего лишь два слова: «Фемке Бол». Она просто особенная, — заявил ESPN ее партнер Юджин Омалла.

— Просто продолжай бежать, продолжай бежать, — сказала Бол о своем настрое. — Я направила свой гнев из Будапешта и увидела, что мои товарищи по команде уже приветствуют меня на финише.

Бол обогнала американку Кейлин Браун на последнем круге примерно за 15 метров до финиша. Партнеры по сборной, следящие за гонкой, были в шоке от такого финиша и сразу выбежали поздравлять девушку с золотой медалью. Олимпиада для Фемке продолжится 4 августа. Она выступит в беге на 400 метров с барьерами.