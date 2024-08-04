Урок для всех, особенно для Оливии Гюрт.

На Олимпийских играх в Париже продолжаются соревнования по легкой атлетике. В воскресенье, 4 августа, на «Стад де Франс» проходил первый раунд состязаний по бегу на 3000 метров с препятствиями, олимпийский рекорд в которых удерживает россиянка Гульнара Галкина.

Второй из трех предварительных забегов завершился драматически. Немецкая бегунья Оливия Гюрт долгое время шла в пятерке, дающей право на выход в финал, но финишировала шестой и осталась за его бортом.

Основная причина неудачи спортсменки в том, что за несколько метров до финиша она бросила бежать и победно вскинула руки, не сомневаясь в своем выходе в финал. Первые итоги показали, что Гюрт заняла четвертое место, однако фотофиниш установил: казахстанско-кенийская бегунья Нора Джеруто, ускорившаяся в концовке, обошла ее на 0,01 секунды. Гюрт оказалась шестой и не вышла в следующую стадию.

Комментатор немецкого ARD Ральф Шольт, освещавший этот забег, не мог поверить в случившееся. «Она должна бросить все силы на финиш, а она этого не делает, — недоумевал телекомментатор. — Это глупая ошибка. Сама Гюрт в интервью журналистам после неудачи не скрывала своего разочарования: «Я была сфокусирована только на финише, а не на том, кто находится слева или справа. По крайней мере, я установила свой личный рекорд. В следующий раз сотые доли будут на моей стороне».

Фото Reuters

Оливия Гюрт — 22-летняя немецкая спортсменка, в 2023 году она стала чемпионкой Европы U-23 в беге с препятствиями на 3000 метров. В Олимпийских играх она участвует только в этой дисциплине, поэтому соревнования в Париже для немки завершены.