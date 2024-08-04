Легкая атлетика
Олимпиада
Новости Статьи Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 21:40

Никогда не празднуйте заранее! Немецкая бегунья сделала это — и лишилась финала из-за 0,01 секунды

Немецкая бегулнья заранее отпраздновала выход в финал Олимпиады-2024 и вылетела
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Оливия Гюрт.
Фото Reuters
Урок для всех, особенно для Оливии Гюрт.

На Олимпийских играх в Париже продолжаются соревнования по легкой атлетике. В воскресенье, 4 августа, на «Стад де Франс» проходил первый раунд состязаний по бегу на 3000 метров с препятствиями, олимпийский рекорд в которых удерживает россиянка Гульнара Галкина.

Кристина Тимановская. Скандальная белорусская атлетка выступила на Олимпиаде в Париже за Польшу. Получилось не очень

Второй из трех предварительных забегов завершился драматически. Немецкая бегунья Оливия Гюрт долгое время шла в пятерке, дающей право на выход в финал, но финишировала шестой и осталась за его бортом.

Основная причина неудачи спортсменки в том, что за несколько метров до финиша она бросила бежать и победно вскинула руки, не сомневаясь в своем выходе в финал. Первые итоги показали, что Гюрт заняла четвертое место, однако фотофиниш установил: казахстанско-кенийская бегунья Нора Джеруто, ускорившаяся в концовке, обошла ее на 0,01 секунды. Гюрт оказалась шестой и не вышла в следующую стадию.

Комментатор немецкого ARD Ральф Шольт, освещавший этот забег, не мог поверить в случившееся. «Она должна бросить все силы на финиш, а она этого не делает, — недоумевал телекомментатор. — Это глупая ошибка. Сама Гюрт в интервью журналистам после неудачи не скрывала своего разочарования: «Я была сфокусирована только на финише, а не на том, кто находится слева или справа. По крайней мере, я установила свой личный рекорд. В следующий раз сотые доли будут на моей стороне».

Фото Reuters

Оливия Гюрт — 22-летняя немецкая спортсменка, в 2023 году она стала чемпионкой Европы U-23 в беге с препятствиями на 3000 метров. В Олимпийских играх она участвует только в этой дисциплине, поэтому соревнования в Париже для немки завершены.

легкая атлетика
Олимпиада
2
0
Читайте также
Украинский журналист составлял отчеты о российских спортсменах и передавал их в МОК
Джокович стал олимпийским чемпионом на Играх в Париже
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скандальная белорусская атлетка выступила на Олимпиаде в Париже за Польшу. Получилось не очень
Новости
RSS RSS
Все новости