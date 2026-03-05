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5 марта, 17:59

Российская гимнастка Мельникова: «Очень хочу поехать на Олимпиаду-2028»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что очень хочет выступить на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Я пока избегаю турбо-режима, потому что буквально год-полтора назад я хотела завершить карьеру, и сейчас я переживаю, что очень активно ворвусь в соревновательный режим и перегорю к Олимпиаде. Поэтому я сейчас планирую очень плавно войти в соревновательный международный режим.

Конечно, мне бы очень хотелось поехать в Лос-Анджелес. Я буду очень возрастной гимнасткой — мне будет 28. Не знаю, как сложится, но мечта есть. Буду опытной? Обычно у нас говорят старушка, а не опытная», — сказала спортсменка.

Ангелина Мельникова.«Подумала — а вдруг это незаслуженная победа?» Мельникова — о моменте сомнений и пути к Лос-Анджелесу

25-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой в командном первенстве на Играх в Токио в 2021 году. Также в ее активе две бронзовые и одна серебряная олимпийские медали и три титула чемпионки мира.

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Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика

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