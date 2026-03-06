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Олимпиада

Вяхирева: «Поверить, что прошло уже 10 лет после Олимпиады в Рио, мне тяжело»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева в разговоре с «СЭ» поделилась воспоминаниям от победы на летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

— Если выделить одно воспоминание про ту Олимпиаду, то какое оно? Что первое приходит на ум?

— Победа. В целом весь путь был звездами написан. Девять лет назад мы постоянно вспоминали, как выиграли у норвежек, но сейчас, когда вы говорите про Олимпиаду, то вспоминается сам факт, что мы это сделали.

— Этот успех в Рио считают одной из главных спортивных побед России. Почему, на ваш взгляд, она вписалась в историю?

— Потому что она первая. И, наверное, из-за того, как она проходила и насколько непонятен был результат. В ситуации, когда ты уступаешь много мячей в течение матча и потом все отыгрываешь, находиться тяжело, а смотреть еще хуже. Мне кажется, что зацепили именно этим.

— Ощущаете, что с той победы прошло уже 10 лет?

— Я в шоке, если честно. Не могу сказать, ощущаю или нет, но шок присутствует. Поверить, что прошло уже 10 лет, мне тяжело. Что я, что Дашка (Дмитриева) были малышками в этой сборной, а сейчас приезжаем в команду, где уже самые старшие. Это приносит какое-то понимание, но все равно как будто Рио было очень давно, — сказала Вяхирева «СЭ».

Анна Вяхирева.«Путь к победе в Рио был написан звездами». Эксклюзивное интервью Анны Вяхиревой

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Гандбол
Сборная России по гандболу
Анна Вяхирева
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