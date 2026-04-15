Алиса Лю и Ландо Норрис вошли в топ-100 влиятельных людей 2026 года

Американская фигуристка Алиса Лю, победительница Олимпийских игр в Италии в женском одиночном катании, британский пилот «Макларен» Ландо Норрис и американский легкоатлет Ноа Лайлс попали в рейтинг из 100 самых влиятельных людей мира в 2026 году по версии журнала Time.

Норрис и Лайлс представлены в категории «Новаторы». Туда же вошли капитан женской сборной США по хоккею Хилари Найт, чья команда выиграла Олимпиаду в Италии, и ее соотечественница сноубордистка Хлоя Ким, завоевавшая серебро в хафпайпе на Играх-2026.

Олимпийская чемпионка Лю попала в категорию «Иконы».