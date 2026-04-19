Парашютист с флагом США врезался в табло на матче в Вирджинии

Перед футбольным матчем университета Вирджинии парашютист, участвовавших в показательной программе, врезался в табло стадиона, сообщает The Athletic.

По данным источника, в прыжке участвовали три человека с флагами США. Из-за сильных порывов ветра один из них приземлился на поле, как и планировалось, второй был отнесен на соседнюю тренировочную площадку, а третий столкнулся с табло.

Спасательные службы оперативно прибыли на место и в течение примерно 15 минут сняли парашютиста. После осмотра медиками его отпустили — серьезных травм зафиксировано не было.