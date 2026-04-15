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Общество

15 апреля, 19:10

В Эквадоре во время футбольного матча неизвестные застрелили арбитра

Анастасия Пилипенко

Футбольный судья Хавьер Ортега был застрелен во время матча в Эквадоре, сообщает LA100.

По данным источника, инцидент произошел во вторник в городе Эль-Оро во время матча между любительскими командами. Арбитр получил как минимум одно пулевое ранение и скончался на месте.

Власти начали судебное и полицейское расследование для установления личностей преступников и мотивов преступления.

Организаторы приостановили проведение будущих матчей до выяснения обстоятельств.

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Футбол
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