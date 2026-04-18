Призер Олимпиады по вольной борьбе стал участником массовой драки в Ингушетии
В Назрановском районе Ингушетии произошла массовая драка с перестрелкой, в результате которой пострадал один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики.
Отмечается, что в село Гази-Юрт на двух машинах заехали вооруженные люди, которых у частного дома ждали местные жители. Между двумя группами сразу завязалась драка, несколько человек открыли стрельбу. Житель Угурчиев получил ранение и был доставлен в больницу.
По предварительным данным, в перестрелке участвовали приезжие спортсмены, в числе которых оказался серебряный призер Олимпиады по вольной борьбе. Вероятной причиной инцидента называется недавняя ссора в кафе.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
Источник: https://www.interfax.ru/russia/1084709
Новости