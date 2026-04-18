Призер Олимпиады по вольной борьбе стал участником массовой драки в Ингушетии

В Назрановском районе Ингушетии произошла массовая драка с перестрелкой, в результате которой пострадал один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Отмечается, что в село Гази-Юрт на двух машинах заехали вооруженные люди, которых у частного дома ждали местные жители. Между двумя группами сразу завязалась драка, несколько человек открыли стрельбу. Житель Угурчиев получил ранение и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, в перестрелке участвовали приезжие спортсмены, в числе которых оказался серебряный призер Олимпиады по вольной борьбе. Вероятной причиной инцидента называется недавняя ссора в кафе.

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