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Общество

18 апреля, 19:57

Призер Олимпиады по вольной борьбе стал участником массовой драки в Ингушетии

Алина Савинова

В Назрановском районе Ингушетии произошла массовая драка с перестрелкой, в результате которой пострадал один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Отмечается, что в село Гази-Юрт на двух машинах заехали вооруженные люди, которых у частного дома ждали местные жители. Между двумя группами сразу завязалась драка, несколько человек открыли стрельбу. Житель Угурчиев получил ранение и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, в перестрелке участвовали приезжие спортсмены, в числе которых оказался серебряный призер Олимпиады по вольной борьбе. Вероятной причиной инцидента называется недавняя ссора в кафе.

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Источник: https://www.interfax.ru/russia/1084709
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