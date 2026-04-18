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18 апреля, 21:52

66-летний финский гонщик Юха Миеттинен погиб в результате массовой аварии в автогонке на Нюрбургринге

Руслан Минаев

Финн Юха Миеттинен скончался после травм, полученных в автогонке «4 часа Нюрбургринга», которая является квалификационной к 24-часовому заезду на трассе. Об этом сообщил портал Motosport. Гонщику было 66 лет.

Инцидент произошел в субботу. Участниками массовой аварии стало семь автомобилей.

За историю трассы «Нордшляйфе» на ней погибло более 70 человек. За свою сложность она получила прозвище «Зеленый ад».

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