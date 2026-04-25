Медведев выбил Марожана и вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл венгра Фабиана Марожана в матче третьего круга турнира в Мадриде — 6:2, 6:7 (3:7). 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 11 минут.

Медведев сделал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Марожана три подачи навылет, одна «двойная» и один реализованный брейк-пойнт из трех.

В третьем круге россиянин сыграет с норвежцем Николаем Будков Кьером.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 7) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:4

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