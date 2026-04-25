Медведев выбил Марожана и вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл венгра Фабиана Марожана в матче третьего круга турнира в Мадриде — 6:2, 6:7 (3:7). 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 11 минут.
Медведев сделал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Марожана три подачи навылет, одна «двойная» и один реализованный брейк-пойнт из трех.
В третьем круге россиянин сыграет с норвежцем Николаем Будков Кьером.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 235 540 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 7) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:4
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