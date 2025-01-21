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Отец Тиммы считает смерть баскетболиста подстроенной

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Райтис Тимма, отец баскетболиста Яниса Тиммы, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о желании сына получить российское гражданство.

«Я ничего не могу сказать, потому что сам узнал об этом сегодня. Это его решение, если он хотел этого, значит, это было. Опять же скажу, что у каждого своя жизнь и свои идеи. Конечно, мне трудно в это поверить, но если такое действительно было, то тогда совершенно непонятно, как он мог сделать с собой то, что сделал. Мы думаем, что это все подстроено и сейчас расследование будет разбираться. Надеюсь, что мы узнаем правду. У нас нет задачи кого-то судить, наша цель — когда-нибудь узнать правду, и чтобы не было тех гадостей. Некоторые пишут, что он был бедный, и что Аня жила в каком-то аду. Если же она жила будто в аду, то почему она мне не позвонила? Она могла меня разблокировать, ведь я ее не блокировал. Она говорила, что жила в аду, но во время этого ада заполучила столько квартир и другого добра», — сказал Тимма «СЭ».

Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. В начале декабря Тимма развелся с певицей Анной Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне».

Тимма выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

Денис Сафронов

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