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Сегодня, 12:35

Отец Тиммы рассказал об открытом уголовном деле в Латвии по ситуации с гибелью сына

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Райтис Тимма, отец баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал «СЭ», что в Латвии открыто уголовное дело по ситуации с гибелью сына.

«Открыто ли уголовное дело в Латвии? Да, есть такое», — сказал Тимма «СЭ».

Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. В начале декабря Тимма развелся с певицей Анной Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне».

Тимма выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

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