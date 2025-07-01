Лучкина извинилась за ситуацию с курением вейпа с орангутангом

Боксер Анастасия Лучкина принесла извинения за инцидент с курением вейпа в присутствии орангутанга в Крыму.

Лучкина разместила видео, как она курит электронную сигарету вместе с орангутангом в Крыму. Позже Федерация бокса России высказала осуждение по поводу этого поступка.

«К сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в сеть видео, о чем сейчас искренне сожалею. О себе хочу сказать, что я не употребляю алкогольные напитки и не курю сигареты, занимаюсь спортом десять лет и выступаю на соревнованиях. К моему глубокому сожалению, в погоне за хайпом я выложила это видео. Передо мной другие посетители зоопарка также давали обезьяне табачные изделия», — сказала Лучкина ТАСС.

Она добавила, что последовала их примеру и выложила видео на камеру. Также Лучкина отметила, что очень любит животных и не хотела причинить никакого вреда их здоровью. Она попросила у всех прощения и заявила, что подобная ситуация больше не повторится. Она выразила искреннее желание продолжить спортивную карьеру и отметила, что не мыслит себя без спорта.

22 июня Лучкина провела профессиональный боксерский поединок в Индии. На данный момент спортсменка уже вернулась в Россию.