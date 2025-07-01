«Спорт-Экспресс» — лауреат премии «Спорт и Россия»

В Москве прошел ежегодный форум «Спорт и Россия», в рамках которого стали известны имена лауреатов в области спортивных достижений. Лидеры отрасли, представители бизнеса, спортсмены и инвесторы обменялись опытом и обсудили самые актуальные вопросы спортивной индустрии.

После окончания форума состоялась официальная церемония награждения, на которой объявлены компании-победители, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Ведущей мероприятия была Элеонора Хабибулина.

«Спорт-Экспресс» стал лауреатом в категории «Спортивные СМИ» в номинации «Лучшее спортивное медиа в 2024 году». Награду получил заместитель главного редактора «СЭ» Вячеслав Короткин.