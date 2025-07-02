Статьи
2 июля, 09:50

Орангутанг, которому Лучкина дала покурить вейп, идет на поправку

Сергей Ярошенко

В парке «Тайган» рассказали о состоянии орангутанга Даны, которой боксер Анастасия Лучкина дала покурить вейп.

«Дане уже лучше, идет на поправку. Сначала было не очень, но сейчас ситуация стабилизировалась. Есть аппетит, нет проблем с пищеварением. Конечно, произошедшее — вопиющая ситуация», — цитирует представителя парка ТАСС.

Ранее в Сети появился ролик, на котором Лучкина дала орангутангу покурить вейп, после чего состояние животного ухудшилось. Позднее спортсменка, чье поведение осудили в Федерации бокса России, принесла извинения.

Источник: ТАСС
  • ariston1954

    Должна выплатить стоимость лечения.Парк почему не обращается в суд?

    05.07.2025

  • _Mike N_

    а зачем ей мозги - у нее есть писечка,чтобы давать орангутангам !:laughing::laughing::laughing:

    03.07.2025

  • _Mike N_

    Орангутанг, которому Лучкина дала , идет на поправку :laughing::laughing::laughing:

    03.07.2025

  • Новоуепинни

    спецом погуглил и глянул ее фотку. судя по щам - у обезьяны мозгов больше, чем у девицы

    03.07.2025

  • Бустег

    извинилась и всё?а как же хотя бы штраф?

    03.07.2025

  • Бустег

    Не надо из себя тут зоолога строить.Правильны оба варианта написания.

    03.07.2025

  • Alexey Tarasov

    Надо было Дане дать в Дыню этой ДУРЕ:100:Поправляйся и обходи стороной всяких дэбилов:point_up:????:100:

    02.07.2025

  • Mick Shelby

    Автор, посмотри в соваре, как правильно пишется слово ОРАНГУТАН. Иначе ОРАНГУТАНГ сам тебе даст прикурить.

    02.07.2025

    Трамп снял санкции с экс-президента ФИДЕ Илюмжинова

