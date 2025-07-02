Орангутанг, которому Лучкина дала покурить вейп, идет на поправку

В парке «Тайган» рассказали о состоянии орангутанга Даны, которой боксер Анастасия Лучкина дала покурить вейп.

«Дане уже лучше, идет на поправку. Сначала было не очень, но сейчас ситуация стабилизировалась. Есть аппетит, нет проблем с пищеварением. Конечно, произошедшее — вопиющая ситуация», — цитирует представителя парка ТАСС.

Ранее в Сети появился ролик, на котором Лучкина дала орангутангу покурить вейп, после чего состояние животного ухудшилось. Позднее спортсменка, чье поведение осудили в Федерации бокса России, принесла извинения.