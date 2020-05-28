Академик РАН заявил, что долго носить маску и перчатки вредно

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток.

«Все эксперименты, определяющие, что коронавирус живет 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном, сам вирус при этом нежизнеспособен, — цитирует академика «Интерфакс». — Просто устроенные вирусы, типа полиомиелита, могут находиться во внешней среде очень долго, сколько угодно, в принципе. А такие, сложноустроенные вирусы — нет, долго не живут, а разлагаются».

В связи с этим, отметил он, ношение перчаток не имеет смысла, а наоборот, даже вредно. «Мы собираем на них все, что можно, — и грибки, и бактерии, и аллергены, и тащим это все домой, и точно так же — тащим к лицу. Если человек в перчатках — он что, не может коснуться лица, это его как-то остановит? Это бессмысленная мера. И, естественно, любые перчатки портят кожу, а это наш защитный механизм, часть врожденного иммунного ответа», — пояснил Зверев.

Также ученый высказался против ношения защитных масок на улице. «Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос — а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски? Или когда люди на велосипеде в маске едут... На улице не летает вирус. Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся».

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 370 680 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.