В Дагестане тренера по вольной борьбе заподозрили в убийстве

Дагестанского тренера по вольной борьбе Рамиса Абдулкадирова подозревают в убийстве молодого человека, сообщает РБК.

По версии следствия, 28 сентября в ходе конфликта два местных жителя сначала избили 18-летнего погибшего руками и ногами, а потом связали, погрузили в багажник автомобиля и вывезли за пределы города, где один из них выстрелил в мужчину из ружья, после чего закопал тело.

Ранее СМИ сообщили, что Абдулкадиров был вместе со своим сыном, а погибшим оказался сын любовницы тренера, который был против этих отношений. Подозреваемый работал в дербентской спортивной школе.

Отмечается, что один из подозреваемых задержан, следствие попросит отправить его под арест.