Вице-чемпионку мира по борьбе Ологонову дисквалифицировали на 18 месяцев

Вице-чемпионка мира по вольной борьбе Ирина Ологонова дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.

Результаты спортсменки, показанные с 8 ноября 2014 года по 8 июля 2015 года, будут аннулированы. Ологонова находилась во временном отстранении с 24 апреля 2024.

Ологоновой — 35 лет. Она трижды становился серебряной призеркой чемпионатов мира — в 2014, 2015 и 2016 годах.