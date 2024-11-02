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Тхэквондисток Должикову и Волкову временно отстранили от соревнований

Алина Савинова
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) с 1 ноября отстранило от соревнований российских тхэквондисток Елизавету Должикову и Юлию Волкову.

Как сообщается на сайте организации, спортсменки временно отстранены на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушения, допущенные Должиковой и Волковой, были зафиксированы 20 и 19 ноября 2014 года соответственно.

27-летняя Должикова является чемпионкой России (2014). Волкова до 2014 года представляла сборную Украины. В активе 44-летней спортсменки бронза чемпионата Европы (2010), а также серебряная медаль чемпионата России, которую она завоевала в октябре 2019-го.

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