Baza: чемпиона мира по тхэквондо Четинбага арестовали в Москве

Российский тхэквондист Эмин Четинбаг был арестован в Москве по подозрению в причастности к серии похищений, ориентированных на лиц, занимающихся криптовалютой, утверждает Telegram-канал Baza.

По данным источника, следствие полагает, что спортсмен устанавливал доверительные отношения с молодыми людьми, работающими с криптовалютой и процессингом, после чего передавал сведения о них своим подельникам, в числе которых, по предварительной информации, трое сотрудников МВД.

Отмечается, что речь, вероятно, идет об истории похищения полицейскими из Волгограда предпринимателя, которого угрозами заставили перевести крипты на 283 тысячи долларов на семь разных кошельков. Это произошло в ноябре 2024 года.

При этом мать Четинбага заявила Telegram-каналу Baza, что спортсмен находится на службе в армии и не арестован.

Четинбаг является мастером спорта международного класса и чемпионом мира по тхэквондо.