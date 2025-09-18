СК возбудил дело по факту смерти 13-летнего самбиста в Воронежской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по делу о смерти 13-летнего самбиста после тренировки в Острогожске Воронежской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти 17 сентября 2025 года в медицинском учреждении города Острогожска 13-летнего мальчика, доставленного бригадой скорой медицинской помощи со спортивной тренировки», — говорится в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области.

18 сентбря стало известно, что 13-летний подросток скончался от остановки сердца после тренировки по самбо. Инцидент произошел в спорткомплексе «Северная арена». Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу, где у него остановилось сердце.