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Елисеева переизбрали на пост вице-президента Международной федерации самбо

Павел Лопатко

Руководителя Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергея Елисеева переизбрали на пост вице-президента Международной федерации самбо, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВФС.

62-летний Елисеев является вице-президентом международной федерации с 2021 года. Российской федерацией он руководит с 2002 года.

Также почетным членом конгресса Международной федерации самбо избрали Владимира Япринцева, на счету которого три золота чемпионатов мира и четыре золота чемпионатов Европы.

Источник: ТАСС
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Сергей Елисеев
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