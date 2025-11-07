Елисеева переизбрали на пост вице-президента Международной федерации самбо

Руководителя Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергея Елисеева переизбрали на пост вице-президента Международной федерации самбо, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВФС.

62-летний Елисеев является вице-президентом международной федерации с 2021 года. Российской федерацией он руководит с 2002 года.

Также почетным членом конгресса Международной федерации самбо избрали Владимира Япринцева, на счету которого три золота чемпионатов мира и четыре золота чемпионатов Европы.