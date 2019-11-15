Самбо может получить постоянное признание МОК в 2021 году

Международная федерация самбо рассчитывает, что этот вид спорта получит постоянное признание Международного олимпийского комитета в 2021 году.

— В ноябре 2018 года самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета, — приводит слова президента федерации Василия Шестакова ТАСС. — Следующий этап — это постоянное признание, которое мы будем получать в 2021 году. Одновременно мы работаем над тем, чтобы самбо включили в программу Олимпийских игр. Вопрос непростой, но решаемый.