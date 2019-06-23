Самбист Перепелюк прокомментировал золотую медаль на Европейских играх в Минске

Российский самбист Андрей Перепелюк прокомментировал завоевание золота в весовой категории до 82 килограмм на Европейских играх в Минске. В решающем поединке он одолел армянина Давита Григоряна со счетом 7-0.

– На протяжении всего дня я чувствовал поддержку наших болельщиков и ради них старался каждую схватку проводить красиво, – приводит портал teamrussia.pro слова Перепелюка. - Мне уже почти 34 года, готовлюсь к переходу на тренерскую деятельность. Но пока будут такие победы, как сегодня, из спорта не уйду!