Российские самбисты готовы добровольно принять участие в СВО

Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что некоторые самбисты готовы вступить в добровольческие отряды для участия в специальной военной операции на Украине.

«Среди самбистов уже есть желающие пойти добровольцами, даже среди моих ровесников. Идея создания добровольческих отрядов отличная. Спортсмены более дисциплинированные, они быстро адаптируются к ситуации и очень патриотичные. Я в этом уверен», — цитирует РИА «Новости» Лайшева.

Вчера, 10 октября, сообщалось, что планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов. На данный момент планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации. Если эксперимент будет признан успешным и достаточное число добровольцев будет набрано, не исключено, что будут задействованы московские спортивные федерации.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.