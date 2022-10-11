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11 октября, 11:12

Российские самбисты готовы добровольно принять участие в СВО

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Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что некоторые самбисты готовы вступить в добровольческие отряды для участия в специальной военной операции на Украине.

«Среди самбистов уже есть желающие пойти добровольцами, даже среди моих ровесников. Идея создания добровольческих отрядов отличная. Спортсмены более дисциплинированные, они быстро адаптируются к ситуации и очень патриотичные. Я в этом уверен», — цитирует РИА «Новости» Лайшева.

Вчера, 10 октября, сообщалось, что планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов. На данный момент планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации. Если эксперимент будет признан успешным и достаточное число добровольцев будет набрано, не исключено, что будут задействованы московские спортивные федерации.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221011/layshev-1823015672.html
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