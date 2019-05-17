Россияне завоевали шесть золотых медалей из девяти в первый день чемпионата Европы

Сборная России завоевала шесть золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо. Россияне участвовали во всех девяти финалах.
Победы одержали:
- в спортивном самбо: Давид Оганисян (до 90 кг);
- в женском самбо: Дарья Молчанова (до 48 кг), Яна Шевченко (до 60 кг);
- в боевом самбо: Мухтар Гамза (до 57 кг), Загид Гайдаров (до 74 кг), Хадис Ибрагимов (до 100 кг).
Поражения в финалах потерпели Евгений Еремин (спортивное самбо, до 52 кг), Михаил Воробьев (спортивное самбо, до 68 кг) и Галина Амбарцумян (спортивное самбо, до 72 кг).
Загрузка...