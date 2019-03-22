ОКР создаст рабочую группу по продвижению самбо в программу Олимпиады

Олимпийский комитет России (ОКР) создаст рабочую группу, которая займется вопросом продвижения самбо в программу Олимпийских игр. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков. В ноябре 2018 года самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета (МОК).

- Получение временного признания Международным олимпийским комитетом является очень серьезным шагом для самбо, - цитирует ТАСС Позднякова. - ОКР вместе с Международной федерацией самбо и Всероссийской федерацией самбо договорились создать рабочую группу, которая займется выработкой следующих шагов для продвижения самбо в полноценную программу Олимпийских игр.