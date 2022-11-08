На ЧМ по самбо впервые выступит спортсменка из сборной беженцев

На чемпионате мира по самбо в Бишкеке впервые в рамках соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации самбо (ФИАС), выступит Мария Амьюлина Гедес, представляющая сборную беженцев. Об этом сообщает RT.

Спортсменка, являющаяся сестрой чемпионки мира Марии Гедес, получила статус беженки во Франции.

Сборная независимых атлетов-беженцев была учреждена в марте 2016 года и впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Мария Амьюлина Гедес является серебряным призером молодежного первенства в составе сборной Венесуэлы.

Чемпионат мира по самбо пройдет в Бишкеке с 11 по 13 ноября. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены более чем из 50 стран.